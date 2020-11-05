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В мире

15:01

В Греции вводится всеобщий карантин из-за роста случаев COVID-19

за рубежом

Фото: ТАСС/Petros Giannakouris/AP

В Греции с 7 по 30 ноября будет действовать всеобщий карантин. Власти приняли такое решение из-за скачка новых случаев коронавируса, сообщает телеканал ERT-1.

"Мы решили, что с 06:00 по местному времени в субботу по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября", – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Ранее ужесточение ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 анонсировали в Италии.

Сообщалось, что там вводится комендантский час, запрещается работа ТЦ и магазинов в выходные и праздники, а вся страна делится на зоны по степени риска распространения коронавируса.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 47,5 миллиона случаев

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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