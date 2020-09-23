Межрегиональная ярмарка открылась на Ореховом бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Ореховом бульваре в Зябликове начала работу межрегиональная круглогодичная ярмарка. На ней можно приобрести продукцию как небольших крестьянско-фермерских хозяйств и предпринимателей, так и крупных предприятий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Ярмарка работает ежедневно с 09:00 до 20:00 с перерывом на санитарное обслуживание по понедельникам. Под ярмарку оборудован павильон площадью 430 квадратных метров, где расположено 14 торговых мест.
Павильон выполнен во французском стиле, как и фестивальная площадка рядом. Предусмотрены системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, установлено холодильное оборудование.
Посетители могут приобрести сезонные фрукты и овощи, рыба, мясо, молочные продукты, кондитерские изделия и сухофрукты. Представлена продукция из Москвы, Астраханской, Рязанской, Вологодской, Воронежской и Московской областей, Дагестана, Башкортостана и Чувашии.
"Предприниматели, которые приезжают из разных регионов на ярмарки в Москву, уже имеют своих постоянных посетителей и покупателей, которые их ждут, и многие из этих предпринимателей работают в столице более 15–20 лет", – отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Сейчас в Москве открыто 120 различных ярмарок – это почти 3,5 тысячи торговых мест. Среди них 82 ярмарки выходного дня, четыре региональные ярмарки и 34 межрегиональные. До конца года планируется открыть еще восемь межрегиональных ярмарок.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ярмарки выходного дня постепенно становятся отличительной особенностью столичной торговли.
"Хочется, чтобы в каждом районе такие фермерские рынки выходного дня были европейского, цивилизационного уровня. Это становится своеобразной фишкой города", – отметил мэр.
Круглогодичная ярмарка открылась в Зябликове
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