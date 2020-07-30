Собянин назвал ярмарки выходного дня фишкой Москвы

17:39
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ярмарки выходного дня постепенно становятся отличительной особенностью столичной торговли. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
По словам градоначальника, в городе планируется создать дополнительные шесть ярмарок вдобавок к уже существующим. В числе районов, где планируется разместить новые торговые места, – Коптево.
"В ближайшее время внесем на обсуждение еще шесть таких точек. Хочется, чтобы в каждом районе такие фермерские рынки выходного дня были европейского, цивилизационного уровня. Это становится своеобразной фишкой города", – заявил Собянин.
Мэр объяснил, что ранее существовавшие районные рынки были реформированы и приведены к единому стандарту. За счет этого в городе появились фермерские точки с хорошим освещением и адекватным оборудованием.
Ярмарки выходного дня открылись в Москве после пандемии коронавируса с 5 июня. Торговые точки работают с соблюдением установленных в столице санитарно-эпидемиологических норм.
Еще 10 продовольственных ярмарок откроют в столице
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