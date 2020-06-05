В Москве возобновили работу ярмарки выходного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 80 ярмарок выходного дня возобновило работу в Москве, все участвующие в них предприниматели усилили санитарные меры в связи с коронавирусной инфекцией, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Сегодня в Москве вновь открылись 82 ярмарки выходного дня, на них приехало около 2 тысяч продавцов из более чем 40 регионов РФ. По сравнению с прошлым годом ярмарки заработали в другом режиме", – рассказал он.

По словам главы ведомства, в столице выполняются серьезные требования Роспотребнадзора. На ярмарках соблюдается социальное дистанцирование, проводится двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств.

"Также несколько раз в день проверяется температура продавцов, работающих на ярмарках", – добавил Немерюк.

Обязательным условием для посетителей и продавцов является ношение масок и перчаток, отметил он. Также на территории ярмарок нанесена специальная разметка.

Руководитель департамента торговли и услуг рекомендовал москвичам старшего поколения приходить на ярмарку пораньше, до основного потока, чтобы было меньше контактов с другими посетителями.

В этом году ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 21:00. Самая масштабная ярмарка открылась в Строгине на северо-западе Москвы, она включает 90 торговых мест.

Кроме того, заработали ярмарки по 12 новым адресам, подобранным с учетом мнения жителей: на улице 1905 года, Грузинском Валу, Скаковой, Ростокинской, Южнопортовой, Перерва, Азовской, Никулинской, Коломенском проезде, Нахимовском и Волгоградском проспектах, а также вблизи станции метро "Саларьево".

Каждый участник ярмарок выходного дня обеспечен защитным экраном и кожным антисептиком для гигиенической обработки рук.