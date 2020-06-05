В Москве возобновили работу ярмарки выходного дня

09:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 80 ярмарок выходного дня возобновило работу в Москве, все участвующие в них предприниматели усилили санитарные меры в связи с коронавирусной инфекцией, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Сегодня в Москве вновь открылись 82 ярмарки выходного дня, на них приехало около 2 тысяч продавцов из более чем 40 регионов РФ. По сравнению с прошлым годом ярмарки заработали в другом режиме", – рассказал он.
По словам главы ведомства, в столице выполняются серьезные требования Роспотребнадзора. На ярмарках соблюдается социальное дистанцирование, проводится двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств.
"Также несколько раз в день проверяется температура продавцов, работающих на ярмарках", – добавил Немерюк.
Обязательным условием для посетителей и продавцов является ношение масок и перчаток, отметил он. Также на территории ярмарок нанесена специальная разметка.
Руководитель департамента торговли и услуг рекомендовал москвичам старшего поколения приходить на ярмарку пораньше, до основного потока, чтобы было меньше контактов с другими посетителями.
В этом году ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 21:00. Самая масштабная ярмарка открылась в Строгине на северо-западе Москвы, она включает 90 торговых мест.
Кроме того, заработали ярмарки по 12 новым адресам, подобранным с учетом мнения жителей: на улице 1905 года, Грузинском Валу, Скаковой, Ростокинской, Южнопортовой, Перерва, Азовской, Никулинской, Коломенском проезде, Нахимовском и Волгоградском проспектах, а также вблизи станции метро "Саларьево".
Каждый участник ярмарок выходного дня обеспечен защитным экраном и кожным антисептиком для гигиенической обработки рук.
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: