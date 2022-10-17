Бочкарев: запуск БКЛ стимулирует развитие прилегающих территорий

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро стимулирует развитие прилегающих территорий, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что запуск БКЛ имеет колоссальное значение для градостроительного развития столицы.

"Новое кольцо стимулирует рост тех районов столицы, которые расположены в зоне влияния БКЛ, послужит мощнейшим фактором развития этих территорий и повышения их градостроительного потенциала", – отметил заммэра.

По словам Бочкарева, инвесторы и девелоперы уже проявляют большой интерес к площадкам, которые находятся около станций БКЛ.

"К настоящему времени уже утверждены проекты планировки территорий и оформлены градостроительные планы земельных участков общей площадью около 1,9 тысячи гектаров с потенциалом строительства порядка 17 миллионов квадратных метров различной недвижимости", – пояснил глава Стройкомплекса.

Он добавил, что также на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города предварительно одобрено развитие еще 426 гектаров, на которых могут построить около 4 миллионов квадратных метров недвижимости.

Бочкарев напомнил, что запуск БКЛ и последующее развитие прилегающих территорий станет драйвером экономического роста всего города.

"На каждый вложенный в инфраструктуру рубль мы получаем три рубля частных инвестиций. Это и новые рабочие места, и налоги в бюджет, и комплексное развитие территорий – все то, чем сегодня живет мегаполис", – добавил он.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что маршрут БКЛ учитывает потенциал градостроительного развития города.

"Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов БКЛ метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды", – отметила она.

Ранее Бочкарев рассказал, что запуск всех станций БКЛ метро на 10–15% разгрузит прилегающие наземные дороги. По его словам, свободнее станет и на Кольцевой и радиальных линиях метро. На БКЛ суммарно появятся более 30 пересадок, в том числе на другие линии, железные дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Все это позволит сократить время в пути на 20–30 минут.

В конце сентября глава Стройкомплекса рассказывал , что на БКЛ идет тестирование цифровой системы ориентирования поездов в тоннеле. Система внедряется как на действующих, так и на строящихся участках.

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