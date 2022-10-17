Монтаж архитектурного освещения завершается на станции "Марьина Роща" БКЛ метро

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершают монтаж освещения на платформе и в вестибюле станции "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Все архитектурное освещение на станции, кроме лестничных спусков в зоне пересадок и выхода в город, закарнизное, то есть светильники укладываются в лоток, спрятанный за архитектурной стеной из натурального камня. На лестницах установлены круглые светильники, которые крепятся к стенам", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, уже смонтированы поручни в зоне пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Ранее Бочкарев рассказал, что запуск всех станций БКЛ метро на 10 – 15% разгрузит прилегающие наземные дороги. По его словам, свободнее станет и на Кольцевой и радиальных линиях метро. На БКЛ суммарно появятся более 30 пересадок, в том числе на другие линии, железные дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Все это позволит сократить время в пути на 20 – 30 минут.

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