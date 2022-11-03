Собянин утвердил проект планировки новых жилых кварталов в Печатниках

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Сергей Собянин утвердил проект планировки новых жилых кварталов в столичном районе Печатники, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 35,37 гектара в районе Печатники (ЮВАО). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что территория находится между улицей Южнопортовой, Проектируемыми проездами № 1423, 6051 и 6053, улицей Гурьянова и Москвой-рекой. На данный момент там расположены устаревшие производственные, коммунальные и складские здания и сооружения.

Отмечается, что, согласно проекту планировки, там появятся жилье, детские сады, школы, храмовый комплекс и лечебно-оздоровительный объект.

Кроме того, планируется обустроить новые проезды и улицы, организовать парковки. В рамках развития инженерно-коммунальной инфраструктуры проложат сети коммуникаций и возведут распределительную трансформаторную подстанцию.

"Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания 10,37 тысячи человек и 2,16 тысячи рабочих мест", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в районе Люблино на юго-востоке Москвы завершилось комплексное благоустройство 12-го микрорайона в рамках программы "Мой район". В ходе благоустройства специалисты привели в порядок 8 дворовых территорий.

Благодаря организованным работам на территории жилой застройки появились 22 детские площадки, а также были оборудованы современными тренажерами 9 спортивных пространств. Кроме того, в микрорайоне обустроили 2 территории для выгула и дрессировки собак.



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