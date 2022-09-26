Инвесторы передадут городу 18 школ и детских садов по договорам участия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы построят и передадут Москве 18 школ и детских садов в семи районах города по договорам участия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Договор участия подразумевает, что инвесторы в рамках проектов строительства жилья создают также социальные объекты. Впоследствии их содержат и эксплуатируют самостоятельно либо передают городу.

"В августе – сентябре этого года город согласовал еще 10 договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 18 образовательных учреждений: девять детских садов на 1,9 тысячи воспитанников и столько же школ, рассчитанных почти на 3,7 тысячи учащихся", – заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Эксперты оценили стоимость названных объектов более чем в 11,3 миллиарда рублей.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше всего объектов инвесторы передадут городу в Южнопортовом районе. Речь идет о трех школах и трех детских садах в совокупности на 1 000 и 650 мест соответственно.

Гаман уточнил, что строительство новых школ и детских садов завершится в разные сроки, а именно в период с середины 2026 года до конца 2031 года.

Подчеркивается, что городу можно передать только те объекты, которые соответствуют определенным требованиям. Соблюдение обозначенных условий отслеживается на уровне профильных ведомств от стадии проектирования до сдачи в эксплуатацию.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице в программу комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон уже включили более 150 проектов. По словам градоначальника, эта инициатива позволяет возвращать территории в общую городскую среду.