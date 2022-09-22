Новые жилые кварталы построят рядом с деревней Молодцы

11:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой построят рядом с деревней Молодцы. Там появится около 680 тысяч квадратных метров недвижимости.
Руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала подробнее о проекте масштабного строительства, в рамках которого планируется освоить территорию площадью около 60 гектаров. Речь идет об участке, который расположен между Остафьевским шоссе, СНТ "Нефтемаш" и деревней Молодцы.
"Застройка будет по большей части жилой – из 680 тысяч квадратных метров для жилой функции жилье займет около 565. При этом важно отметить, что будет строиться не только жилье, но и развитая социальная инфраструктура", – уточнила она.
Проект новых жилых кварталов предполагает:
Больше всего новых площадок для заселения расположились в районе Царицыно, их там 16. Далее идут районы Даниловский и Нагатинский Затон, где находится по 8 площадок. Потом расположились Бирюлево Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Донской, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.
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