Новые жилые кварталы построят рядом с деревней Молодцы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой построят рядом с деревней Молодцы. Там появится около 680 тысяч квадратных метров недвижимости.

Руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала подробнее о проекте масштабного строительства, в рамках которого планируется освоить территорию площадью около 60 гектаров. Речь идет об участке, который расположен между Остафьевским шоссе, СНТ "Нефтемаш" и деревней Молодцы.

"Застройка будет по большей части жилой – из 680 тысяч квадратных метров для жилой функции жилье займет около 565. При этом важно отметить, что будет строиться не только жилье, но и развитая социальная инфраструктура", – уточнила она.

Проект новых жилых кварталов предполагает:



создание 700 мест в детских садах и 1 375 в общеобразовательных школах;

строительство детско-взрослой поликлиники;

обустройство основного заезда на территорию с Остафьевского шоссе;

строительство внутриквартальных проездов и пяти улиц местного значения;

организацию многоуровневых парковок на 1 200 мест;

озеленение и благоустройство территории общего пользования.

создание пешеходных зон, детских и спортивных площадок.

Ранее стало известно, что 25 тысяч жителей ЮАО получат новое жилье по программе реновации. Сейчас переехали порядка 5,8 тысячи человек, которые ранее жили в 46 старых зданиях.

Больше всего новых площадок для заселения расположились в районе Царицыно, их там 16. Далее идут районы Даниловский и Нагатинский Затон, где находится по 8 площадок. Потом расположились Бирюлево Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Донской, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.

