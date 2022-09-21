Жилой комплекс с детским центром построят в Даниловском районе Москвы

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой комплекс с детским центром на 70 человек планируют построить в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила внесение изменений в правила землепользования в отношении территории по адресу улица Павла Андреева, владение 23. В настоящее время там находятся здания фабрики площадью около 12,1 тысячи квадратных метров.

"Внесение изменений в ПЗЗ позволит возвести на рассматриваемой территории жилой комплекс суммарной поэтажной площадью 63,5 тысяч квадратных метров, в котором также предусмотрено размещение детского центра почти на 70 воспитанников", – подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Девелопером проекта выступит группа компаний "Пионер".

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство нового скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ Склифосовского будет завершено до конца 2022 года. Сейчас готовность объекта превысила 90%. Бочкарев отметил, что сейчас завершается отделка фасада, ведутся некоторые внутренние отделочные работы, а также строители приступили к благоустройству прилегающей территории.

