Бизнес-центр в форме спирали построят на Бутырской улице

10:38
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Бизнес-центр в форме спирали появится на Бутырской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Площадь нового объекта составит 18,9 тысячи "квадратов". Он появится на Бутырской улице, земельном участке 1. Здание планируют отделать, используя систему структурного остекления, что выделит необычную форму.
"Фасадные решения представляют собой неповторимый, деликатно размещенный объект с выразительной пластикой. Закрученный по спирали, он напоминает смерч", – рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.
По его словам, благодаря такой форме получится увеличить поэтажную площадь и создать неплохие видовые характеристики, а благодаря подсветке консолей – подчеркнуть ступенчатый ритм фасадов, что ночью будет создавать эффект "парящих" этажей.
Всего в комплексе будет девять этажей. На подземном уровне – еще три – там сделают стоянку и техпомещения. На первом и втором этажах расположатся торговые объекты и лобби бизнес-центра. На фасад вынесут места для вывесок, а верхние этажи займут офисные помещения.
Ранее сообщалось, что "Большой Сити" появится в столице в ближайшие 6–7 лет. Речь шла не только о самом деловом центре, но и о прилегающих промышленных и жилых территориях. Готовый бизнес-центр займет площадь в 249 тысяч квадратных метров.
Отмечалось, что строители возведут две башни на общем 7-этажном стилобате – Time Tower (61 этаж) и Space Tower (34 этажа). Под офисы в готовом бизнес-центре выделят 141 тысячу квадратных метров. Еще по 10 тысяч квадратных метров отведут под ретейл и коворкинги.
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