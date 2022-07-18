Бизнес-центр построят на Лужнецкой набережной в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Бизнес-центр площадью около 18 тысяч квадратных метров планируют построить на Лужнецкой набережной, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу Лужнецкая набережная, владение 6, строения 1, 2", – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что на данный момент на этой территории находятся офисные здания общей площадью около 4 760 квадратных метров.

"Внесение изменений в ПЗЗ позволит построить здесь бизнес-центр. Суммарная поэтажная площадь объекта увеличится и составит порядка 18 тысяч квадратных метров", – отметила Пятова.

Ранее сообщалось, что "Большой Сити" появится в столице в ближайшие 6–7 лет. Речь идет не только о самом деловом центре, но и о прилегающих промышленных и жилых территориях. Готовый бизнес-центр займет площадь в 249 тысяч квадратных метров.

Строители возведут две башни на общем 7-этажном стилобате – Time Tower (61 этаж) и Space Tower (34 этажа). Под офисы в готовом бизнес-центре выделят 141 тысячу квадратных метров. Еще по 10 тысяч квадратных метров отведут под ретейл и коворкинги.

