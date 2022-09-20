Бочкарев: монолитные конструкции пересадки со станции "Печатники" БКЛ готовы на 90%

11:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение
Готовность основных конструкций пересадки между станциями "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро составляет 90%. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Строители завершают возведение монолитных конструкций пересадочного узла, который свяжет станции "Печатники" БКЛ и Люблинско-Дмитровской линии метро. Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что пассажиры смогут совершить пересадку с "Печатников" БКЛ через вестибюль № 1. Сейчас там близятся к завершению работы по устройству наклонного хода. Кроме того, на станции оборудуют 5 эскалаторов для пересадки.
В общей сложности на станции разместят 17 эскалаторов, сообщил генеральный директор "Мипстрой 1" Константин Маслаков.
"Это самое большое количество подъемных механизмов на восточном участке БКЛ. 11 эскалаторов будут расположены в вестибюле № 1: шесть из них обеспечат подъем пассажиров с обеих платформ в аванзал, который соединяет платформы разных направлений для возможности перехода, и еще пять – с аванзала на уровень вестибюля с пересадкой на ЛДЛ", – объяснил Маслаков.
Еще 6 эскалаторов будут установлены для подъема пассажиров на уровень кассового зала и выходу к улице Шоссейной с пересадкой на МЦД-2.
Станция "Печатники" войдет в состав восточного участка БКЛ. Его протяженность составит 11 километров. Открытие участка улучшит транспортную доступность для жителей ЮВАО Москвы, добавили в пресс-службе.
Общая протяженность БКЛ составит более 70 километров. В ее состав войдет 31 станция, 22 из которых уже открыты для москвичей.
Ранее Бочкарев сообщил, что между станцией "Варшавская" и тупиками за "Каширской" БКЛ закончено устройство верхнего строения пути в левом перегонном тоннеле, а также близятся к завершению работы в правом тоннеле.
Он добавил, что обновление верхнего строения пути станций проводится одновременно с их реконструкцией, поскольку "Варшавская" и "Каширская" были построены в 1960-е годы. Станции войдут в состав БКЛ с обновленными инженерными системами и внешним обликом.
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