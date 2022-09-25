Свыше 150 проектов включили в столичную программу комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве уже более 150 проектов включили в программу комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Так мы возвращаем их в общую городскую среду. Здесь появляются комфортные жилые кварталы, социальные объекты и современные предприятия с новыми рабочими местами", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время активно прорабатывается участок в Западном Дегунине. Там планируется создать микрорайон со всей необходимой для горожан инфраструктурой.

"Также в пешей доступности находятся два транспортно-пересадочных узла: Верхние Лихоборы и Селигерская. Кроме того, будут построены спортклуб с бассейном, детсад на 350 мест, школа на 800 учеников и поликлиника с женской консультацией", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют.

Инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей.