Свыше 150 проектов включили в столичную программу комплексного развития территорий

15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве уже более 150 проектов включили в программу комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"Так мы возвращаем их в общую городскую среду. Здесь появляются комфортные жилые кварталы, социальные объекты и современные предприятия с новыми рабочими местами", – написал мэр.
Собянин подчеркнул, что в настоящее время активно прорабатывается участок в Западном Дегунине. Там планируется создать микрорайон со всей необходимой для горожан инфраструктурой.
"Также в пешей доступности находятся два транспортно-пересадочных узла: Верхние Лихоборы и Селигерская. Кроме того, будут построены спортклуб с бассейном, детсад на 350 мест, школа на 800 учеников и поликлиника с женской консультацией", – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют.
Инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: