Комплексное благоустройство 12-го микрорайона завершилось в Люблине

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В районе Люблино на юго-востоке Москвы завершилось комплексное благоустройство 12-го микрорайона в рамках программы "Мой район". В жилом квартале, в состав которого входят улицы Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк, проживают порядка 8,5 тысячи горожан.

В ходе благоустройства микрорайона специалисты привели в порядок 8 дворовых территорий. Благодаря организованным работам на территории жилой застройки появились 22 детские площадки, а также были оборудованы современными тренажерами 9 спортивных пространств. Кроме того, в микрорайоне обустроили 2 территории для выгула и дрессировки собак.

Кроме того, в квартале привели газоны в порядок, а также дополнительно высадили клены, дубы, сосны, пихты и другие деревья и кустарники.

Для жителей обустроили зоны тихого отдыха, а по территории микрорайона разместили 150 опор освещения.

Благоустройство территории в 2022 году стали продолжением мероприятий, организованных годом ранее. Тогда специалисты привели в порядок часть пешеходной зоны 12 микрорайона, которая находится в районе Марьино, а также квартал, расположенный на границах улиц Марьинский Парк, Краснодарской и Маршала Кожедуба. Дополнительно были благоустроены 11 дворовых территорий.

До этого в детском парке "Фили" завершили основные работы по благоустройству. Работы организовали в рамках программы "Мой район".

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, парковая зона предназначена для отдыха детей и взрослых. На территории пространства обновили футбольное поле, установили малые архитектурные формы и провели другие работы. Зимой в парке будет работать каток, сообщил Бирюков.



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