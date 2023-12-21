Два участка в Беговом районе реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участки в Бумажном проезде и на улице Нижней Масловке реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь объектов составляет 0,55 гектара. После их реорганизации в городе появятся более 500 новых рабочих мест.

"Объем инвестиций в редевелопмент площадок оценивается более чем в пять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 193,5 миллиона рублей", – отметил Ефимов.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что участки располагаются около станции метро "Савеловская", вдоль путей Московских центральных диаметров. На месте устаревших зданий построят почти 18 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, в том числе магазины, кафе, спортзалы и отделения банков.

Ранее стало известно, что реорганизацией территорий бывшей промзоны Выхино займется компания "Группа Аквилон". Там будет построено более 160 тысяч квадратных метров разнообразной недвижимости. По итогам реализации проекта появится почти 700 рабочих мест.



Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в двух районах Москвы