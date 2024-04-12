Инвесторы построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе Москвы и в ТиНАО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Инвесторы арендовали у города три земельных участка для строительства коммерческих объектов в первом квартале этого года. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь участков составляет 0,44 гектара, они располагаются на севере, юго-западе столицы и в ТиНАО.

"Они предназначены для строительства административного корпуса с пунктом общественного питания, торгово-бытового объекта и станции обслуживания автотранспорта. Общая площадь недвижимости составит 2,29 тысячи квадратных метров", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Гамана.

Самый большой объект площадью 1,2 тысячи "квадратов" будет построен на юго-западе города – в районе Котловка. Здесь возведут здание административного назначения с объектом общественного питания на участке площадью 0,11 гектара.

Наиболее востребованным среди московских предпринимателей стал участок на севере столицы – в Молжаниновском районе. Для участия в аукционе на участок площадью 0,26 гектара поступило 18 заявок. На нем появится автосервис площадью почти 800 квадратных метров.

Последний участок находится в деревне Сенькино-Секерино поселения Михайлово-Ярцевского, его площадь составляет 0,06 гектара, и на нем построят торгово-бытовой объект.

Ранее Максим Гаман сообщал, что город выставит на продажу три крупных коммерческих объекта общей площадью более 1,6 тысячи квадратных метров, которые можно будет использовать по усмотрению новых владельцев.

В частности, самое большое помещение площадью 948,6 квадратного метра расположено в районе Хорошёво-Мнёвники по адресу проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 5.

Оно находится в 22-этажном жилом доме, построенном в 2010 году и подойдет для размещения офисов, торговых объектов, учреждений дополнительного образования или реализации сразу нескольких бизнес-идей.