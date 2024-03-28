Город выставит на торги три крупных коммерческих объекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город выставит на продажу три крупных коммерческих объекта общей площадью более 1,6 тысячи квадратных метров, которые можно будет использовать по усмотрению новых владельцев. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

"В ближайшее время город выставит на продажу три крупных объекта недвижимости общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров в районах Хорошево-Мневники, Центральное Чертаново и Дорогомилово", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Самое большое помещение площадью 948,6 квадратного метра расположено в районе Хорошёво-Мнёвники по адресу проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 5. Оно находится в 22-этажном жилом доме, построенном в 2010 году и подойдет для размещения офисов, торговых объектов, учреждений дополнительного образования или реализации сразу нескольких бизнес-идей.

В районе Чертаново Центральное на торги выставят помещение площадью 372 квадратных метра на цокольном этаже дома по адресу Чертановская улица, дом 48, корпус 3. В помещении предусмотрен отдельный вход и большие окна, оно подойдет для салона красоты, парикмахерской или пункта выдачи заказов.

В районе Дорогомилово по адресу Бережковская набережная, дом 8 будет выставлено помещение площадью 354,3 квадратного метра. Оно занимает подвал и первый этаж девятиэтажного дома, имеет отдельный вход и витрины. Оно расположено в 10 минутах ходьбы от станции "Киевская" и подойдет для размещения магазина, культурно-досугового или выставочного центра.

До этого Гаман рассказывал, что жители столицы могут купить 10 объектов недвижимости для ИЖС. Большая их часть находится в ТиНАО, а еще 2 – на западе города в Ново-Переделкине.

Ранее на городские торги по аренде выставили участок под строительство объекта спортивного назначения на севере Москвы. С победителем торгов будет подписан договор аренды на пять лет и шесть месяцев. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица.

