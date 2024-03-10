Город выставил на торги участок для строительства спорткомплекса в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На городские торги по аренде выставлен участок под строительство объекта спортивного назначения на севере Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На участке площадью до 3,7 тысячи квадратных метров в Головинском районе будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, с победителем торгов будет подписан договор аренды на пять лет и шесть месяцев. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются до 5 апреля.

Участок расположен около станции Моссельмаш МЦД-3. Рядом есть остановки общественного транспорта, жилые дома, административные здания и образовательные учреждения. Кроме возведения спортивного комплекса, арендатор должен будет обустроить прилегающую территорию в границах участка, в том числе сделать тротуар и организовать дополнительные парковочные места.

После завершения строительства, введения спорткомплекса в эксплуатацию и оформления права собственности арендатор сможет воспользоваться исключительным правом на приобретение участка.

Ранее стало известно, что спортивный кластер построят в районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное по программе КРТ. На участке построят спортивный кластер площадью более 55 тысяч квадратных метров.