Москвичи при помощи онлайн-аукциона купили 85 участков для ИЖС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Горожане при помощи онлайн-аукционов смогли приобрести 85 участков для строительства индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что торги по аренде и продаже земельных участков для ИЖС стали электронными с марта 2023 года. Всего граждане смогли приобрести участки общей площадью 10,66 гектара, на которых смогут возвести 44,58 тысячи квадратных метров жилья.



"Перевод торгов по продаже земли для ИЖС в электронный вид позволил упростить процедуру участия для потенциальных покупателей и сделал ее удобнее", – подчеркнул Ефимов.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, большая часть участков – 68 штук – были проданы на территории 11 поселений ТиНАО. Их общая площадь составила почти 9 гектаров.

"Еще 12 участков площадью 1,26 гектара находятся на востоке столицы в районе Косино-Ухтомском. Оставшиеся пять участков расположены на западе и северо-западе города", – добавил Гаман.

Ранее аналитики рынка недвижимости заявили, что некоторые покупатели стали переходить из Москвы в Подмосковье, где появилось много доступного жилья.

До этого Гаман рассказывал, что жители столицы могут купить 10 объектов недвижимости для ИЖС. Большая их часть находится в ТиНАО, а еще 2 – на западе города в Ново-Переделкине.