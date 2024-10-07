07 октября, 15:06Мэр Москвы
Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов промышленных предприятий Москвы с профессиональным праздником.
По его словам, промышленность столицы сейчас переживает второе рождение. Город активно поддерживает новые высокотехнологичные производственные площадки, а также модернизацию исторических заводов и фабрик.
"В результате за последние пять лет, несмотря на пандемию, санкции и другие сложности, объем производства обрабатывающих отраслей в Москве увеличился более чем вдвое", – рассказал Собянин в своем телеграм-канале.
Также мэр отметил работу московских предприятий ОПК. По его словам, в условиях специальной военной операции они обеспечивают всем необходимым ВС России, работая в две-три смены.
Ранее Собянин посетил новый роботизированный завод, на котором будут производиться крупногабаритные жилые модули. Мэр также поздравил его коллектив с Днем московской промышленности и выразил надежду, что строительство завода будет завершено в установленные сроки, что позволит Москве получить большой объем качественной продукции.
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