Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве открылся прием заявок на новый поток получения грантов на патентование. Столица окажет финансовую поддержку бизнесменам и изобретателям, сообщается на портале мэра и правительства города.

Общая сумма гранта может составить до 5 миллионов рублей в год.

Московский инновационный кластер (МИК) реализует стратегию мэра по поддержке патентования и коммерциализации интеллектуальной собственности. Стать участниками программы могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом они не должны быть вовлечены в суды из-за споров о правах на изобретения. Также организациям запрещается иметь значительную часть иностранного капитала.

Кроме того, компании должны брать во внимание отсутствие задолженности или соответствие лимиту, который установлен Бюджетным кодексом России.

По программе изобретатели могут получить 75 тысяч рублей за каждый российский патент.

Для предпринимателей, которые хотят получить финансирование при патентовании за рубежом, в прошлом году город улучшил условия поддержки. Она стала выделяться для заявок, поданных в любую страну. Общая сумма, которую можно получить, достигает 5 миллионов рублей в год.

С начала года сумма одобренных грантов уже составила 92,975 миллиона рублей. Их получили 529 российских патентов и 145 зарубежных.

"Это очень хороший результат, и мы надеемся, что сможем помочь большему количеству московских компаний, открывая новый поток заявок на компенсацию расходов, связанных с развитием технологического бизнеса", – подчеркнула глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

В программу поддержки патентования включены различные сферы, от радиоэлектроники до общественной безопасности, строительства и IT. К примеру, грантов удостоилось научно-производственное объединение "Асферика", которое создает станки для высокоточной обработки в электронной и аэрокосмической отраслях.

Также грант был выделен для IT-компании "Мой учитель". Она занимается созданием уникальных образовательных решений. Предприятие "Термоэлектрика", которое разработало новый тип пожарного извещателя, получило поддержку для регистрации патентов в России и за границей.



С 2022 года были одобрены гранты на более чем 370 миллионов рублей. Из них 247,8 миллиона рублей выделили на 3 331 российский патент и 122,9 миллиона – на 378 зарубежных.

Новый поток получения грантов открыт до 30 сентября.

В Москве проходит прием заявок на седьмой поток программы для технологического бизнеса "Академия инноваторов". Стать ее участником можно до 10 сентября. После перезапуска программы прошло два года. За это время ее экосистема объединила 36 тысяч человек из 79 российских регионов и 40 дружественных стран.

