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20 мая, 17:46

Шоу-бизнес

Певицу Полину Гагарину застали с незнакомым мужчиной

Фото: телеграм-канал "Звездач"

Певицу и композитора Полину Гагарину заподозрили в новом романе, сообщает телеграм-канал "Звездач".

По информации издания, она посетила вечер, который был посвящен презентации альбома Леонида Агутина. Во время мероприятия Гагарина обнималась с мужчиной, а он держал ее за талию. Певица отказалась давать комментарии на эту тему.

Гагарина в последнее время не афиширует подробности своей личной жизни. В 2020 году она объявила о разводе с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара была вместе семь лет. Они воспитывают общую дочь Мию.

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