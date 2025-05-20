Певицу Полину Гагарину застали с незнакомым мужчиной

Фото: телеграм-канал "Звездач"

Певицу и композитора Полину Гагарину заподозрили в новом романе, сообщает телеграм-канал "Звездач".

По информации издания, она посетила вечер, который был посвящен презентации альбома Леонида Агутина. Во время мероприятия Гагарина обнималась с мужчиной, а он держал ее за талию. Певица отказалась давать комментарии на эту тему.

Гагарина в последнее время не афиширует подробности своей личной жизни. В 2020 году она объявила о разводе с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара была вместе семь лет. Они воспитывают общую дочь Мию.