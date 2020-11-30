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Культура

13:43

Полина Гагарина подала иск о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым

культура

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Певица Полина Гагарина подала иск о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает Агентство "Москва".

"24 ноября в суд от Полины Гагариной поступило заявление о разводе с Дмитрием Исхаковым. Ведется подготовка к его рассмотрению", – говорится в документе.

Сообщается, что беседа между истцом и ответчиком назначена на 14 декабря.

По данным СМИ, Гагарина и Исхаков обручились в Париже в 2014 году, после чего официально поженились в Москве. У пары есть дочь, также они воспитывали сына певицы от первого брака с актером Петром Кисловым.

Ранее россияне назвали Полину Гагарину лучшей эстрадной исполнительницей. За нее свои голоса отдали 12%. Также в топ-3 попали Алла Пугачева и Валерия. Они набрали по 7% голосов.

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