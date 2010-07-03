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Культура

16:54

Кормухина объяснила решение засудить Полину Гагарину из-за песни Цоя

культура суды

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина объяснила решение засудить Полину Гагарину тем, что та никогда не упоминает Виктора Цоя, хотя исполняет его "Кукушку", передает ИА "НСН".

По словам певицы, она борется не за свои права, а за права покойного Цоя.

"Где бы и когда бы я ни исполняла это произведение, я говорю: Цой с нами, Цой жив. Пока мы поем его песни, которые являются молитвами нашего и следующего поколения, он жив в своих песнях. Всегда первым номером у меня идет Цой. Та сторона никогда не упоминает Цоя. Это недопустимо", – заявила она.

Ранее Кормухина обвинила Гагарину в присвоении ее аранжировки кавера на песню Цоя "Кукушка". По словам певицы, написанная лично ею и Алексеем Беловым композиция вошла в альбом Кормухиной "Падаю в небо", а Гагарина спустя несколько лет исполнила ее.

Перепетая "Кукушка" стала саундтреком к фильму "Битва за Севастополь", вышедшим в 2015 году.

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