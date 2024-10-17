Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд из-за введенных против нее санкций. Об этом говорится на официальном сайте инстанции.

Исполнительница требует, чтобы суд аннулировал решение Совета ЕС от 24 июня 2024 года об ограничительных мерах против нее.

Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня. В список попали 116 физических и юридических лиц, а также 61 организация.

Более того, Евросоюз ввел санкции против российских артистов Полины Гагариной и Shaman (Ярослава Дронова), а также актера Ивана Охлобыстина.

В документе отмечалось, что Гагарина участвовала в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. Из-за этого в Совете ЕС полагают, что певица могла получить значительные доходы, "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".