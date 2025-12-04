Форма поиска по сайту

04 декабря, 10:14

Шоу-бизнес
ТАСС: с Киркорова взыскали долг за проезд по платным трассам ЦКАД и М-12

С Киркорова взыскали долг за проезд по платным трассам ЦКАД и М-12

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Арбитражный суд Москвы взыскал задолженность с российского исполнителя Филиппа Киркорова, которая образовалась у артиста из-за неоплаченного проезда по платным участкам ЦКАД и М-12. Это следует из документов, которые есть в распоряжении ТАСС.

В частности, основная сумма долга составила 2 085 рублей. Однако певец должен выплатить еще и неустойку в размере 2 085 рублей. Таким образом, Киркоров должен возместить государственной компании "Российские автомобильные дороги" 4 170 рублей.

Помимо этого, инстанция взыскала в доход госбюджета пошлину в размере 8 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск о взыскании долга по кредитному договору с Киркорова. По данным СМИ, обращение было подано компанией "Социум трейд".

По версии организации, Киркоров оформил на себя кредит в Московском кредитном банке в 2020 году. Затем с согласия артиста финансовое учреждение уступило право требования "Социум трейду", поскольку певец не вернул долг в полном объеме.

Фанатки Филиппа Киркорова отсудили у него деньги за несостоявшиеся концерты

