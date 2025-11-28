Яна Рудковская опубликовала видео, на котором фигуристку Костылеву бьет ее мать

Фото: телеграм-канал "Голубь Мира Яна Рудковская"

Продюсер Яна Рудковская разместила в своем телеграм-канале видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой ударила кулаком в живот ребенка и силой сняла с девочки коньки.

По словам Рудковской, кадры разрешил опубликовать отец Костылевой Валерий. Сам инцидент произошел несколько месяцев назад. Продюсер также обратила внимание на концовку видео, где видно, как ребенок в страхе закрывает голову руками.

"Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда (в голову). Это недопустимо. Это чудовищно!", – добавила Рудковская.

Она сообщила, что после этого инцидента были вызваны все уполномоченные органы. При этом, как сообщает продюсер, это не единственное видео, на котором зафиксированы агрессивные действия со стороны матери Костылевой.

"В интересах Лены остальные записи мы можем показать только на судебном заседании", – уточнила Рудковская.

Продюсер напомнила, что она вместе с супругом обращалась в Федерацию фигурного катания на коньках России, а также к органам опеки и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, чтобы остановить мать Костылевой. Однако, по словам Рудковской, последняя обвиняет во лжи тренеров, журналистов и представителей опеки.

"Она (мать Костылевой) не понимает одного. Все мы – Евгений, я, тренеры, журналисты – профессионалы своего дела, люди, которые годами и десятилетиями нарабатывали свою репутацию. У нас репутация есть. А какая репутация у Ирины Костылевой? Кто такая Ирина Костылева? Кто???", – задалась вопросом продюсер.

Рудковская подчеркнула, что ни она с супругом, ни тренеры, ни журналисты не будут разрушать репутацию ради того, чтобы кого-то оговорить. Она отметила, что с осторожностью относится к сделанным на публику заявлениям, а также к общению с представителями власти.

Продюсер напомнила, что в Уголовном кодексе России есть статьи за клевету и дачу ложных показаний. В связи с этим она заявила, что за каждое сказанное слово они понесут ответственность. Именно поэтому Рудковская указала, что каждое их показание может быть подтверждено аудио- и видеоматериалами и/или свидетельскими заявлениями, которые переданы в полицию.

Ранее тренер Евгений Плющенко направил на имя детского омбудсмена жалобу против матери Костылевой из-за жестокого обращения с ребенком. Он утверждает, что женщина регулярно оскорбляла тренеров, других спортсменов и их родителей.

По словам Плющенко, у него есть видеозаписи, подтверждающие случаи насилия в отношении фигуристки со стороны ее матери. При этом подчеркивается, что женщина уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.

Помимо этого, тренер пожаловался, что Костылева снимала детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил ее в клевете. Львова-Белова, в свою очередь, заявила, что юристы разбираются в данной ситуации.

