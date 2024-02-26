Рудковская рассказала о происшествии на катке академии Плющенко

Фото: телеграм-канал Mash

Одна из стержневых систем крыши второго катка академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на Востряковском шоссе получила повреждения из-за ледяного дождя. Об этом рассказала продюсер и совладелица академии Плющенко Яна Рудковская в своем телеграм-канале.

"Иду на опережение, дабы развеять, что что-то рухнуло. Это ложь. После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась одна ферма. Мы начали ремонт. Для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролета фермы", – отметила она.

Как уточнила Рудковская, пострадавших нет. Работы проводились ночью. Предварительно, сроки возобновления работы комплекса составят от 30 до 35 дней.

Продюсер добавила, что часть детей продолжат занятия на первом катке академии "Ангелы Плющенко" в Горках-10, для остальных арендуют другую площадку.

В конце ноября прошлого года в торговом центре на проспекте Вернадского в Москве произошло частичное обрушение потолка. Информации о пострадавших в результате обрушения конструкции не поступало. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.

До этого сообщалось об обрушении крыши на территории цеха керамического завода в подмосковном поселке Фряново, в результате которого два человека получили травмы. Специалисты оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

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