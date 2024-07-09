Прием и отправка самолетов ограничены в аэропорту Волгограда после атаки БПЛА

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В аэропорту Волгограда ограничили прием самолетов и их отправку после атаки БПЛА на регион. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

По словам Голодовой, из-за введенных в регионе ограничений рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов. Задерживается вылет авиакомпании "Аэрофлот" SU1185 в Москву. Также задержано прибытие рейса из столицы SU1180, уточнила собеседница агентства.

Помимо этого, ограничения на прилеты и вылеты введены в Астрахани. Голодова добавила, что изменения в расписании произошли после атаки дронов.

Ночью российские средства ПВО и РЭБ пресекли атаку беспилотников в Волгоградской области, но из-за падения обломков начались пожары на подстанции во Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Спасатели ликвидировали пожар на подстанции, а на нефтебазе еще горят емкости с бензином. В результате ЧП пострадавших и погибших нет. Сотрудники МЧС РФ работают на месте пожара в Калаче-на-Дону по повышенному рангу.

Также утром 9 июля ВСУ атаковали беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Как уточнил глава региона Иван Бабушкин, нападение успешно отразили, обошлось без пострадавших.