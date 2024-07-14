Ограничения из-за непогоды в аэропорту Шереметьево не вступили в силу

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Ограничения на взлет и посадку самолетов в международном аэропорту Шереметьево не вступили в силу в связи с изменениями в метеосводках, сообщила пресс-служба авиагавани.

В настоящий момент вылет, прием и обслуживание рейсов и пассажиров осуществляются по расписанию.

Представители аэропорта уточнили, что ранее 14 июля на основании неблагоприятного прогноза погоды оперативный штаб Шереметьево и авиакомпания "Аэрофлот" "ввели предусмотрительные ограничения по количеству взлетно-посадочных операций в час".

В связи с этим решением перевозчик внес "незначительные" изменения в расписание вылета некоторых самолетов, подчеркнули в аэропорту.

До 21:00 14 июля в Москве прогнозируется сильный дождь с грозой. На фоне непогоды порывы ветра могут усиливаться до 20 метров в секунду. Во время ливня жителям и гостям столицы посоветовали спускаться в метро, подземный переход или заходить в ближайшие здания.