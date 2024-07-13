"Аэрофлот" усилил штат наземных сотрудников в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" усилила штат наземных сотрудников, работающих с пассажирами в терминалах В и С в аэропорту Шереметьево, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Такое решение было принято на фоне роста перевозок, передает РИА Новости. Рейсы авиакомпании выполняются в соответствии с расписанием.

Ранее в телеграм-каналах появились видео, на которых было видно скопление очередей на вход в Шереметьево. В аэропорту после этого сообщили, что работают в штатном режиме. Ситуация на стойках регистрации на данный момент спокойная.

Пресс-служба авиаузла в связи с наступлением сезона пиковых нагрузок попросила учитывать данный фактор и заблаговременного приезжать в аэропорт для прохождения всех предполетных формальностей.

Тем, кто летает без багажа, посоветовали проходить онлайн-регистрацию, чтобы не тратить время на стойках. Также пассажиров просят соблюдать требования, заранее выкладывать предметы и оказывать содействие сотрудникам службы безопасности при прохождении зоны контроля.

10 июля в авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что пассажирам лучше прибывать в аэропорт заранее в пиковые периоды воздушных перевозок, которые отмечаются в июле и августе.

По информации пресс-службы воздушного перевозчика, только из одного терминала аэропорта Шереметьево за одни сутки выполняется до 360 рейсов группы "Аэрофлот", не считая прибытия и отлета других компаний.

Наиболее оптимальным, по информации авиакомпании, будет прибыть в воздушную гавань не позднее чем за 3–4 часа до вылета.