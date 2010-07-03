Около 600 тыс "квадратов" жилья планируют ввести по программе реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице до конца года планируют ввести порядка 600 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"А всего город как застройщик введет не менее 1 миллион квадратных метров – это и школы, и детские сады, и спортивные объекты", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе более 90% жителей пяти многоквартирных домов, переселяющихся по программе реновации, получили новые квартиры.

Переселение жильцов многоквартирных домов в Бабушкинском районе началось 9 июня 2018 года. Тогда жителям двух пятиэтажек по улице Осташковской (доме №9, корпусе 2 и корпус 3) предложили варианты равнозначного жилья в двух новостройках по улице Летчика Бабушкина, доме № 39 и доме № 41.

Кроме того, в Южном Бутове началась подготовка к строительству жилого дома по программе реновации по адресу: улица Краснолиманская, владение 29. Территорию огораживают, обустраивают бытовой городок и временные дороги.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках с аналогичным количеством комнат.