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09:28

Механизмы переселения из аварийного жилья планируют изменить

общество

09:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство готовит изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Планируется закончить работу над поправками в Жилищный кодекс и 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Затем документ внесут на рассмотрение Госдумы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя вице-премьера Виталия Мутко.

Уточняется, что законопроект уже почти готов. Его внесут в Госдуму до конца июня. Поправки предполагают закрепление понятия "ветхое жилье", которое не угрожает жизни и здоровью граждан и будет эксплуатироваться и включаться в программу капитального ремонта. Также предусматриваются меры государственной поддержки.

"В этом году еще используются механизмы переселения, которые существуют с начала реализации программы. Но одновременно с этим мы проанализировали лучшие практики регионов и их методы расселения, которые были наиболее успешны, и подготовили ряд изменений в существующие законы. Наши предложения по корректировке законодательства поддержали и представители регионов, и Госдумы, и ОНФ. В настоящее время эти предложения рассматриваются в правительстве РФ", – сказали в министерстве строительства и ЖКХ.

С 2019 года переселение из аварийного жилья выполняется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". К 2024 году переселиться из аварийного жилья должна почти 531 тысяча человек, объем расселенного непригодного жилья к этому моменту составит 9,54 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что строительство первых двух домов по программе реновации жилья в ТиНАО завершится в 2020 году. Дома возводятся в поселении Михайлово-Ярцевское, поселке Шишкин лес, владении 9, корпусе 1 и владении 21, корпусе 1.

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