Строительство первых двух домов по программе реновации в ТиНАО завершат в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Строительство первых двух домов по программе реновации жилья в ТиНАО завершится в 2020 году, рассказал Агентству "Москва" глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Дома возводятся в поселении Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, владение 9, корпус 1 и владение 21, корпус 1. Общая площадь первого объекта составляет почти 11 тысяч квадратных метров, второго – чуть больше 10.

Программа реновации жилья на территории ТиНАО должна быть реализована до 2025 года.

Ранее в столичном районе Южное Медведково стартовало расселение из дома по адресу проезд Дежнева, дом № 32. Это второй девятиэтажный дом из 79, который был включен в программу реновации.

Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации должен быть не меньше, чем в старых.