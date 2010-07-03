Расселение второго дома по программе реновации стартовало в Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Южное Медведково стартовало расселение из дома по адресу проезд Дежнева, дом 32. Это второй девятиэтажный дом из 79, который был включен в программу реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.
"Жителям предлагают квартиры в "стартовых" домах по адресам: улица Полярная, дом 1, корпус 2, а также проезд Дежнева, дом 26, куда первыми начали расселяться жители, проживающие поблизости в старой пятиэтажке на улице Полярной, доме 3, корпусе 1", – приводятся в сообщении слова Левкина.
По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, специалисты ведомства подготовили 43 письма с предложениями равнозначных квартир.
Он уточнил, что за два дня были осмотрены варианты, из них больше 30% горожан дали согласие на переезд.
По его словам, в этом районе почти завершили расселение жильцов дома 3, корпуса 1 на улице Полярной.
Ранее сообщалось, что в 2020 году планируют возвести жилой дом в голландском стиле в Южном Медведкове. Дом монолитный, двухсекционный, с переменной этажностью 13-14 этажей. В нем 128 квартир общей площадью 6600 квадратных метров. Жители смогут устанавливать кондиционеры в специальные корзины, предусмотренные при строительстве.
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Накануне стало известно, что все жители многоквартирного дома на улице Судостроительной переехали в новый дом, построенный по программе реновации в Нагатинском Затоне.
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