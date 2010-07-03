Начался переезд жителей дома на Коровинском шоссе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В районе Бескудниковский началось расселение по программе реновации дома № 8, корпус 1 на Коровинском шоссе, передает Агентство "Москва".
"Жильцам предлагаются квартиры в "стартовых" домах по адресам: Бескудниковский бульвар, 3, 5, 11 (корпус 1 и 2) и 13, а также Дмитровское шоссе, 68 и 74, корпус 1", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура, пояснил Собянин.
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