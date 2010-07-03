Более 90% семей получили квартиры по программе реновации в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 90% семей, расселяемых из пятиэтажек, получили квартиры по программе реновации в Можайском районе, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.
"Расселение в районе началось 7 апреля прошлого года, когда семьям, проживающим в домах на улице Гродненской, дом 7 и дом 9, улице Красных Зорь, дом 23 и дом 25, были предложены квартиры в новостройках на улице Гжатской, дом 16 и улице Красных Зорь, дом 59б", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что 30 марта текущего года началось расселение жителей из дома на улице Толбухина.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Можайском районе из 301 семьи, расселяющейся из пятиэтажек, 273 семьи, то есть более 90%, заключили договоры и уже переехали в новые квартиры.
Ранее сообщалось, что на улице Староалексеевской на северо-востоке столицы по программе реновации построят дом изогнутой формы с витражными окнами. Дом будет переменной этажности, а внешнюю отделку выполнят из камня светлых оттенков. На первом этаже планируют разместить офисные помещения, при этом подъезды будут сквозные.
А в 2020 году планируют возвести жилой дом в голландском стиле в Южном Медведкове. Дом монолитный, двухсекционный, с переменной этажностью 13-14 этажей. В нем 128 квартир общей площадью 6600 квадратных метров. Жители смогут устанавливать кондиционеры в специальные корзины, предусмотренные при строительстве.
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Накануне стало известно, что все жители многоквартирного дома на улице Судостроительной переехали в новый дом, построенный по программе реновации в Нагатинском Затоне.
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