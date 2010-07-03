Жители двух домов смогут досрочно получить квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители двух домов в ЮАО смогут раньше срока получить новые квартиры в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент градостроительной политики.

Как отмечается, они должны были переехать не раньше третьей волны расселения, но при подготовке проекта южного участка БКЛ метро был проработан вариант, который предусматривает досрочное расселение и снос этих зданий.



"В ходе дальнейшей проработки проекта было принято решение дать жителям возможность получить новые квартиры уже сейчас вне зависимости от того, затронет ли строительство метро прилегающую к их домам территорию", – говорится в сообщении.

Для расселения подготовили два дома, в которых большие квартиры.

Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура, пояснил Собянин.