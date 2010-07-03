Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:43

Дом по программе реновации в Кузьминках планируют достроить в 2020 году

город недвижимость строительство реновация

16:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство жилого дома на 105 квартир по программе реновации в столичном районе Кузьминки планируют завершить в 2020 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.

"Жилой дом строится по программе реновации в районе Кузьминки по адресу: Волгоградский проспект, владение 163. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Как уточняется, дом будет переменной этажности 10–13 этажей, а его фасады отделают в бежевых и коричневых тонах.

На первых этажах планируют разместить нежилые помещения площадью 359,6 квадратного метра. Там оборудуют место для консьержа, кладовую, колясочную, а также технические помещения. В доме предусмотрена подземная парковка.

Во дворе дома сделают детскую площадку, зону отдыха для взрослых, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что жители двух домов в ЮАО смогут раньше срока получить новые квартиры в рамках программы реновации. Они должны были переехать не раньше третьей волны расселения, но при подготовке проекта южного участка БКЛ метро был проработан вариант, который предусматривает досрочное расселение и снос этих зданий.

Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура, пояснил Собянин.

"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации

Читайте также

город недвижимость строительство реновация

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика