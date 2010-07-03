Дом по программе реновации в Кузьминках планируют достроить в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство жилого дома на 105 квартир по программе реновации в столичном районе Кузьминки планируют завершить в 2020 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.

"Жилой дом строится по программе реновации в районе Кузьминки по адресу: Волгоградский проспект, владение 163. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Как уточняется, дом будет переменной этажности 10–13 этажей, а его фасады отделают в бежевых и коричневых тонах.

На первых этажах планируют разместить нежилые помещения площадью 359,6 квадратного метра. Там оборудуют место для консьержа, кладовую, колясочную, а также технические помещения. В доме предусмотрена подземная парковка.

Во дворе дома сделают детскую площадку, зону отдыха для взрослых, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что жители двух домов в ЮАО смогут раньше срока получить новые квартиры в рамках программы реновации. Они должны были переехать не раньше третьей волны расселения, но при подготовке проекта южного участка БКЛ метро был проработан вариант, который предусматривает досрочное расселение и снос этих зданий.

Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура, пояснил Собянин.