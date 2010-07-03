Собянин рассказал о преимуществах программы реновации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о преимуществах программы реновации.

Он отметил, что все проекты планировок "обязательно предусматривают четкие понятные расчеты необходимой дополнительной социальной инфраструктуры".

Так, в некоторых районах дополнительно планируют построить школы, детские сады и поликлиники. При этом проекты планировок проходят процедуру публичных слушаний.

По словам мэра Москвы, он "не встретил ни одного человека, который бы с сожалением говорил о покинутой пятиэтажке".

"Да, мы привыкли к ней, да, мы в этом районе жили, – сказал Собянин. – Но сейчас мы живем не в ветшающем доме, который в предаварийном состоянии, с прогнившими стенами и коммуникациями, а в современном, качественном доме".

Более того, с учетом увеличения общих площадей и благоустройства стоимость новой квартиры будет выше стоимости жилья в расселяемых домах, поэтому москвичи получили выгоду от реновации и в денежном отношении, указал мэр.

"Таким образом, где-то в среднем около 50 процентов от рыночной стоимости жилье, которое получают при переезде из пятиэтажки, увеличивается в своей стоимости", – пояснил он.

Департамент градостроительной политики столицы ранее сообщил, что каждая двенадцатая семья, переезжающая по программе реновации, пользуется правом докупки жилплощади.