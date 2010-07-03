Дома, детсад и школу с бассейном планируют построить по программе реновации в СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Покровское-Стрешнево проходят публичные слушания по программе реновации, на которых обсуждают проект планировки территории 16-го микрорайона.

Там планируют возвести современные жилые дома общей площадью 265,44 тысячи квадратных метров. На первых этажах хотят разместить магазины, аптеки, пункты бытового обслуживания и кафе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также планируется построить детский сад на 150 мест и учебный блок общеобразовательной школы на 350 мест с бассейном.

По словам начальника архитектурно-планировочной мастерской Натальи Алениной, проект застройки предполагает разделение внутридворовой территории и общественных пространств.

"За счет закрытых для въезда машин дворов будет увеличено пространство для отдыха", – отметила она.

Кроме того, в районе появятся парки и пешеходные дорожки, а также дополнительные проезды и парковки. В рамках проекта реконструируют улицу Стратонавтов и Волоколамский проезд.

Председатель комитета Москомархитектуры Юлиана Княжевская ранее сообщила, что в пяти районах столицы появятся новые школы.

По ее словам, социальная инфраструктура стала приоритетом еще шести кварталов реновации, а преимуществами будущих кварталов являются оптимальный расчет необходимой социальной инфраструктуры, применение современных материалов, разделение улиц и общественных пространств, появление принципиально новых городских пространств, наличие обустроенных прогулочных маршрутов, беспрепятственных связей между домами и удобных подходов к остановкам и другим объектам.

В конце марта открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи могли познакомиться с проектами, задать вопросы специалистам и озвучить собственные предложения.

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Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.

