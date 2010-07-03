Дома, детсад и школу с бассейном планируют построить по программе реновации в СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном районе Покровское-Стрешнево проходят публичные слушания по программе реновации, на которых обсуждают проект планировки территории 16-го микрорайона.
Там планируют возвести современные жилые дома общей площадью 265,44 тысячи квадратных метров. На первых этажах хотят разместить магазины, аптеки, пункты бытового обслуживания и кафе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Также планируется построить детский сад на 150 мест и учебный блок общеобразовательной школы на 350 мест с бассейном.
По словам начальника архитектурно-планировочной мастерской Натальи Алениной, проект застройки предполагает разделение внутридворовой территории и общественных пространств.
"За счет закрытых для въезда машин дворов будет увеличено пространство для отдыха", – отметила она.
Кроме того, в районе появятся парки и пешеходные дорожки, а также дополнительные проезды и парковки. В рамках проекта реконструируют улицу Стратонавтов и Волоколамский проезд.
Председатель комитета Москомархитектуры Юлиана Княжевская ранее сообщила, что в пяти районах столицы появятся новые школы.
По ее словам, социальная инфраструктура стала приоритетом еще шести кварталов реновации, а преимуществами будущих кварталов являются оптимальный расчет необходимой социальной инфраструктуры, применение современных материалов, разделение улиц и общественных пространств, появление принципиально новых городских пространств, наличие обустроенных прогулочных маршрутов, беспрепятственных связей между домами и удобных подходов к остановкам и другим объектам.
В конце марта открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи могли познакомиться с проектами, задать вопросы специалистам и озвучить собственные предложения.
"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.