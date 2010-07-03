Экспозиция проектов программы реновации открылась в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве открылась экспозиция проектов программы реновации. Также на улице 2-я Брестская отрывается информационный центр, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Сейчас в районах реновации экспонируются проекты до собраний участников публичных слушаний – центры будут принимать в рабочем режиме комментарии, которые потом пойдут на обработку проектировщикам", – приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".

В информационном центре представят проекты и различные варианты, которые обсудят с горожанами.

Кузнецов уточнил, что центр будет работать все время проведения публичных слушаний в режиме приема комментариев, которые будут проходить сразу в аналитику разработчикам.

Ранее глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в столице стартовали публичные слушания по проектам планировки по программе реновации. По ее словам, сейчас программа реновации находится "на стадии разработки градостроительной документации".

Она отметила, что до конца года на слушания вынесут 89 проектов. После этого можно будет подготовить документацию и определиться со сроками строительства и этапами расселения участников программы реновации.

С 4 по 10 апреля всех желающих пригласили прийти и ознакомиться с проектами, высказать свои замечания и идеи. А на 11 апреля назначено собрание участников публичных слушаний. Кроме того, в Доме на Брестской планируют организовать дополнительный шоу-рум для знакомства с проектами.