В Москве стартовали публичные слушания по проектам планировки по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице стартовали публичные слушания по проектам планировки по программе реновации жилья. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По словам Княжевской, сейчас программа реновации находится "на стадии разработки градостроительной документации". Она упомянула 89 проектов планировки территории в разной степени разработки и готовности, которые планируют обсудить на публичных слушаниях.

С жителями обсудят, как будут выглядеть новые кварталы, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, больницы, МФЦ. В ходе слушаний также поднимут вопросы о транспортной ситуации в кварталах реновации, организации парковок и благоустройстве территории.

"Более того, мы также представим на обсуждение проекты благоустройства кварталов, которые прилегают к территориям по программе реновации", − цитирует Княжевскую Агентство "Москва". Для удобства восприятия проекты представят в 3D, добавила глава Москомархитектуры.

По словам Княжевской, до конца года на слушания вынесут все 89 проектов. После того можно будет подготовить документацию и определиться со сроками строительства и этапами расселения участников программы реновации.

С 4 по 10 апреля всех желающих пригласили прийти и ознакомиться с проектами, высказать свои замечания и идеи. А на 11 апреля назначено собрание участников публичных слушаний. Кроме того, в Доме на Брестской планируют организовать дополнительный шоу-рум для знакомства с проектами.

"Первоочередных проектов планировок, которые мы выносим на публичные слушания, шесть", − уточнила Княжевская. Два из них предназначены для районов Северное Тушино и Митино в СЗАО, два − для Очаково-Матвеевского и Солнцева на западе столицы, а еще два касаются застройки районов Метрогородок и Ивановское в ВАО, пояснила глава комитета.

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1 августа 2017 года Сергей Собянин утвердил программу реновации жилфонда столицы. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5172 дома. Вместо квартир в аварийных домах, москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года мэр объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По его словам, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры, пояснил Собянин.