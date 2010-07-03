"Умный" снос по программе реновации начался на улице Гродненская

Расселенную по программе реновации пятиэтажку на улице Гродненская начали сносить с применением технологии "умного сноса". Здание находится на западе столицы в Можайском районе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
"Ранее жители этого дома получили квартиры с улучшенной отделкой в новом современном доме в том же районе по адресу: улица Гжатская, дом 16, корпус 1. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
Сносить пятиэтажку будут за счет средств бюджета города.
Ранее сообщалось, что начали сносить с использованием технологии "умный снос" расселенный дом в Южном Бутове по адресу: улица Краснолиманская, дом 25. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации.
"Умный снос" предусматривает разбор здания с минимальными неудобствами для окружающих, а большую часть материалов пустят на переработку.
Сначала специалисты демонтируют отдельные элементы с разделением отходов по группам. После этого они вывезут материалы на специальные полигоны, где их сделают пригодными для повторного использования.
Железобетонный остов здания разберут с помощью экскаватора-разрушителя. Оставшийся металлолом отделят и направят на переплавку.
Уровень шума снизят за счет защитной конструкции, которую установят со стороны близлежащих жилых домов. Весь процесс сноса займет не более двух месяцев. После завершения работ участок передадут под застройку.
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