Около 560 тыс квадратных метров недвижимости построят в ТиНАО по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 560 тысяч квадратных метров недвижимости планируют возвести в ТиНАО по программе реновации. Планируется построить современное, безопасное и энергоэффективное жилье, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, строительство жилья по программе реновации планируют начать до конца текущего года.

"Программа предусматривает расселение в основном пятиэтажных "хрущевок", более 250 домов, что затронет в общей сложности 8 тысяч 621 квартиру", – приводятся в сообщении слова Жидкина.

Как уточняется, на сегодняшний день определено девять строительных площадок в ТиНАО.

Кроме того, на улице Каспийская на юге столицы построят жилой комплекс в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Общая площадь застройки составит около 39 тысяч квадратных метров. Внизу предусмотрены помещения для консьержей, колясочные и кладовые уборочного инвентаря. Внутренний двор благоустроят.

Ранее сообщалось, что в программу реновации вошел еще один дом. Построенная в 1963 году пятиэтажка находится в Парусном проезде.

В домах по программе реновации новые квартиры будут иметь улучшенную отделку по единому стандарту, который утвержден постановлением правительства Москвы. Применение качественных и современных материалов позволит комфортно жить в такой квартире и без дополнительного ремонта.