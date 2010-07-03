Пятиэтажку на северо-западе включили в программу реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Президиум столичного правительства принял постановление, согласно которому в программу реновации входит еще один дом. Построенная в 1963 году пятиэтажка находится в Парусном проезде.

По итогам голосования, проведенного на портале "Активный гражданин" и в МФЦ, за снос здания и расселение жильцов высказались 68 процентов участников. Однако в июне 2017 года на общем собрании собственников за включение дома в программу было отдано лишь 32,64 процента голосов, что меньше необходимых 2/3. Из-за этого дом не попал в программу.

Такое решение не устроило инициативную группу жильцов. Они обратились в Тушинский районный суд. В ноябре 2017-го решение общего собрания собственников признали недействительным, что в итоге учли в президиуме. Вместе с тем дом исключили из программы капремонта, а собственников квартир освободили от уплаты взносов.

Сейчас программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, включает 5 173 дома. Новые квартиры будут иметь улучшенную отделку по единому стандарту, который утвержден постановлением правительства Москвы. Применение качественных и современных материалов позволит комфортно жить в такой квартире и без дополнительного ремонта.

Москомархитектура согласовала проект дома, который в рамках программы реновации построят на Волгоградском проспекте. На первых этажах будут комнаты для консьержа, колясок, уборочного инвентаря и диспетчеров.

