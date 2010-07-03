Дом по программе реновации построят на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Проект двухсекционного дома, который построят на стартовой площадке программы реновации в Кузьминках, согласовала Москомархитектура. Как сообщил первый зампред комитета, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, площадь здания превысит 11 тысяч квадратных метров.

В секциях новостройки на Волгоградском проспекте будет по 10 и 13 этажей. Отделку фасадов жилого дома выполнят кирпичом.

"Мы закладываем высокий стандарт качества уже на этапе проектирования, и это один из важнейших показателей успеха всей программы реновации", – отметил Кузнецов.

На первых этажах будут комнаты для консьержа, колясок, уборочного инвентаря и диспетчеров. Во дворе появятся детские площадки и зоны отдыха для взрослых. Там же установят спортивные снаряды, высадят деревья и проложат пешеходные дорожки.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. По действующим нормам, жители ветхих пятиэтажек могут получить равнозначные квартиры в новостройках либо денежную компенсацию.

Отделка в новых домах соответствует единому стандарту. Программа также подразумевает благоустройство дворов и парковок.

Ранее жильцов хрущевок в Южном Бутове начали расселять по программе реновации. Их новые дома находятся на Изюмской улице.

