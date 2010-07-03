Жильцов домов в Южном Бутове начали расселять по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Варшавском шоссе в районе Южное Бутово начинается расселение по программе реновации.

"Расселяемые дома находятся по адресам: Варшавское шоссе, дом 194, корпус 1 и Варшавское шоссе, дом 194, корпус 2. Жителям 49 квартир предлагается новое жилье с улучшенной отделкой в двух новостройках на улице Изюмская, дом 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента градостроительной политики.

В Южном Бутове программа реновации стартовала в июле 2018 года, когда власти подготовили для расселения два дома на улице Изюмская, построенные по городской программе "Жилище". В новые квартиры переехали жильцы трех трехэтажных домов 21, 23 и 25 по улице Краснолиманская.

Строительство домов по программе реновации

Программа реновации, подразумевающая снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат в новостройках по программе реновации будет не меньше, чем в старых, при этом площади кухни, санузла, прихожей и балкона станут больше.

В ЮЗАО в программу реновации вошло 520 домов и подобрано 39 стартовых площадок. В районе Южное Бутово: 26 домов и четыре стартовые площадки.