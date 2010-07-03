Почти 100 домов строят в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в рамках программы реновации жилого фонда идет строительство 97 домов общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, помимо этого, в столице уже ввели 39 домов общей площадью 500 тысяч квадратных метров.

До конца года планируется завершить проектирование еще 75 домов, а также начать расселение около 12 тысяч жителей из 45 домов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале важнейшего периода в программе реновации. По его словам, правительству предстоит определить ключевые параметры: когда появятся дома, какой этажности, какая социальная инфраструктура, какая транспортная инфраструктура, какая этапность реализации.

Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.